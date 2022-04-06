Щодня на звільненій Київщині рятувальники виявляють 4 – 5 тисяч вибухонебезпечних предметів

Після того, як російські окупанти покинули Київську область, рятувальники проводять зачистку території. Щодня вони виявляють близько 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Принципова робота у Києві – зроблена

Про це розповів глава МВС України Денис Монастирський. Він зазначив, що через те, що в Києві не велися активні бойові дії, розмінування столиці проводити легше.

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У Києві не велися активні бої, крім обстрілів, та тих вибухонебезпечних предметів, які з повітря запускалися різними способами. Тут легше проводити розмінування. Принципова робота зроблена,

– розповів глава МВС.

Один день бойових дій – це місяць розмінування території

Монастирський заявив, що в Київської області ситуація набагато гірша.

"За кожен день роботи рятувальники виявляють від 4 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів у цих регіонах", – сказав міністр.

Він розповів, що згідно з міжнародними стандартами один день бойових дій – це місяць розмінування території, щоб люди могли безпечно жити на ній.

Якщо ми можемо казати про бойові дії протягом місяця у Бородянці, то можемо прикинути, скільки достатньо, щоб територія була повністю розмінована,

– зазначив очільник МВС.

Трагічний випадок на Київщині

Міністр внутрішніх справ повідомив, що 5-го квітня стався трагічний випадок на Київщині. Загинув громадянин, який відкрив багажник свого авто, в якому була закладена граната.

Монастирський закликав українців бути уважними, оскільки російські військові залишили вибухонебезпечні предмети під тілами загиблих, на дверях квартир тощо.

Здебільшого, за словами міністра, окупанти залишили гранати, які мають сильне ураження.

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