Щодо запрошення до НАТО є консенсус більшості членів та стримана позиція кількох, – Зеленський

Володимир Зеленський нещодавно представив План перемоги партнерам України. Він розповів, як вони реагують на пункт про запрошення до НАТО.

Одним із основних пунктів Плану перемоги є те, що Україна має отримати запрошення до НАТО. Президент окреслив реакцію партнерів на це, передає 24 Канал.

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Хто підтримує це рішення

Зеленський наголосив, що більшість країн Альянсу підтримують перший пункт "Алану перемоги" — запрошення України до НАТО до завершення війни.

Ми бачимо впевненість у Франції. Ми розуміємо, що нас будуть підтримувати британці та італійці. Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, її підтримка залежить від Сполучених Штатів,

– сказав президент.

Водночас він вважає, що у Німеччини та США є консолідація щодо такого рішення, і це матиме вплив на Угорщину та Словаччину

Крім цього, український лідер також висловився щодо позиції США. Він вважає, що там поставляться до цього "позитивніше", коли пройдуть президентські вибори у листопаді.

Він також відповів на питання, чи лунають пропозиції щодо членства України в НАТО "в обмін" на відмову від окупованих територій. Президент відповів, що про це не йдеться на рівні лідерів, втім "подібні вкиди – не випадкові".