Щодо заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

Щодо заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького ініціювали службове розслідування. Проте наразі він продовжуватиме виконувати свої обов'язки.

Про це в ефірі телемарафону розповів генпрокурор Андрій Костін. Він зазначив, що дуже серйозно ставиться до журналістських розслідувань.

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Розслідування щодо Вербицького

Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, яке наразі триває. Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу його життя. Окрім цього знаю, що НАБУ ініціювало своє розслідування,

– вказав Костін.

Генпрокурор у листі до Ради запропонував відкласти обговорення до отримання результатів службового розслідування і після цього ухвалювати якісь рішення.

Андрій Костін зазначив, що закон не передбачає можливості відсторонити заступника від виконання обов’язків на етапі службового розслідування. Він вказав, що вже мав розмову з Вербицьким, де той виклав свої пояснення.

Що виявили журналісти

Нагадаємо, що журналісти "Схем" провели розслідування і з'ясували, що дівчина Вербицького Христина Ільницька володіє дороговартісним будинком в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві та автомобілем Porsche Macan T 2023 року випуску. Однак офіційні доходи не дозволяють їй набути таке майно. З камер стало відомо, що при придбанні з нею був племінник Дмитра Вербицького.

Це саме той племінник Вербицького, який за довіреністю купував за занижену вартість нерухомості у котеджному містечку "Коник" для одеського бізнесу, де зрештою оселився сам заступник генпрокурора. Обидва таунхауси розташовані по сусідству.