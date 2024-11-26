Щонайменше у 13 областях України надійшли повідомлення про мінування об'єктів

У вівторок, 26 листопада, повідомлення про замінування низки об'єктів найдійшли щойнайменше у 13 областях України. Йдеться зокрема про держустанови, адміністративні будівлі, торгові центри і не тільки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначається, що наразі в низці регіонів поліція вже перевіряє об'єкти.

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Куди надійшли повідомлення про замінування

Відомо, що повідомлення про замінування надійшли до низки державних установ, адміністративних будівель, об'єктів охорони здоров'я, торгових центрів, навчальних закладів тощо.

Не виключенням став і Київ: столичні Телеграм-канали пишуть, що через такі повідомлення в університеті "КРОК", гімназії "Діалог", 295 школі та інших освітніх закладах провели масову евакуацію.

Правоохоронці та відповідні спецслужби також проводять перевірки у навчальних закладах, судах та державних установах Дніпра, Львова, Рівного, Житомира. Окрім цього, повідомлення про замінування надійшли в Сумах, Вінниці, Запоріжжі, Ужгороді та інших містах.

Варто зазначити, що подібні повідомлення про замінування не є рідкістю в Україні. Раніше правоохоронці вже повідомляли, що переважна їх більшість надходить з російських IP-адрес.