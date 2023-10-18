Щонайменше 18 влучань: дрони СБУ атакували військовий табір окупантів у Курській області

У Курській області СБУ атакували дронами військовий табір окупантів біля аеродрому "Халіно". Попередньо, зафіксовано щонайменше 18 "прильотів".

Джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що у ніч на 18 жовтня Служба безпеки організувала "бавовну" в польовому таборі росіян біля села Постоялі двори.

Дивіться також У Севастополі прогриміли вибухи: пропагандистські пабліки пишуть про атаку дронів

Що відомо про атаку СБУ по табору біля аеродрому "Халіно"

Джерела в СБУ підтверджують, що саме дрони СБУ атакували польовий табір росіян біля Постоялих дворів. Там, неподалік від військового аеродрому "Халіно", розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, однак вже очевидно, що ураження були потужними – зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору.

Вибухи у Курській області: дивіться відео

Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Однак російські влада традиційно відрапортувала, що ППО нібито "збила всі безпілотники" і "втрат немає".