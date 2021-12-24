27 людей загинули та 100 поранено у пожежі на поромі в Бангладеш

У Бангладеш на поромі сталася пожежа. У результаті загинули 27 людей. Ще 100 людей зазнали травм.

Про інцидент стало відомим вранці 24 грудня. Інформаційна агенція Xinhua посилається на офіційні джерела.

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Пожежа сталася на річці

Паром загорівся на півдні Бангладеш в окрузі Джалокаті. Це приблизно за 200 кілометрів від столиці країни – Даки.

Відомо, що паром пересувався річкою. На його борту перебувала 1 тисяча осіб.

Судно плило з Даки в округ Баруна. Останній розташовується на півдні Бангадеш.

Інших подробиць наразі немає.

У Росії горів військовий корабель

Нещодавно у Санкт-Петербурзі сталася пожежа на суднобудівному заводі "Північна верф". Тут загорівся один зі споруджуваних військових кораблів.

Пожежа сталася на верхній палубі. Зокрема, загорілася надбудова, де розташовується ходова рубка командного посту. Також вогонь пошкодив баштово-щоглову конструкцію корабля.

Унаслідок інциденту постраждали щонайменше 2 людини. Відомо, що це пожежники. Їх госпіталізували з опіками легкої та середньої важкості.

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