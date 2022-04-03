Окупанти силоміць вивезли щонайменше 30 тисяч маріупольців: зараз у місті десь 120 тисяч людей

Російські окупанти вивезли на непідконтрольну територію та в Росію щонайменше 30 тисяч жителів Маріуполя. Люди не хочуть туди їхати.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, окупанти зіштовхнулися з несподіваними проблемами під час насильного вивезення жителів Маріуполя.

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Люди хочуть в Україну, а не в Росію чи ОРДЛО

30 тисяч, як зазначає Павло Кириленко, невелика кількість для росіян. У них є всі можливості, щоб вивезти більше людей. Але мешканці Маріуполя взагалі не хочуть їхати в ОРДЛО чи Росію. Окупанти на таке не сподівалися.

Люди також не вірять у казочки росіян, що Україна нібито "8 років обстрілювала Донецьк, Макіївку та інші великі міста".

А люди їм (відповідають – 24 канал): "Хто обстрілював? Ми знаємо і розуміємо, що відбувається там, у нас родичі там, цього не було. Ми жили в квітучому місті, воно розвивалося, а зараз ви його розбили і навіщо ви нас туди вивозите? Дайте нам можливість вийти на підконтрольну українській владі територію, – говорить Павло Кириленко.

Нагадаємо, Маріуполь вже понад місяць перебуває в облозі: люди постійно сидять в підвалах без їжі, води, світла й тепла. Там вже загинули щонайменше 5 тисяч цивільних. Зараз в місті перебуває близько 120 тисяч людей.

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