Щонайменше 5 вбитих: у мережі поширили відео із ймовірним розстрілом українських полонених

У мережі поширили відео з ймовірним розстрілом п'ятьох військовополонених українців. Омбудсман України вже направив листи до ООН та МКЧХ, щоб зафіксувати черговий воєнний злочин.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

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Що відомо про ймовірний розстріл українських полонених

В соцмережах почало ширитися відео із ймовірною стратою беззбройних українських військових, які потрапили в полон до росіян.

На оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії Росії,

– наголосив Лубінець.

Він повідомив, що вже направив листи до ООН та МКЧХ, щоб зафіксувати черговий воєнний злочин росіян.

"Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність", – наголосив омбудсман.