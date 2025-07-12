Щонайменше 5 вибухів пролунало у Шостці: росіяни атакують Сумщину
- Ввечері 12 липня у Шостці Сумської області пролунало щонайменше 5 вибухів, раніше там оголосили повітряну тривогу.
- Повітряні сили ЗСУ попередили про БпЛА на Сумщині, а монітори – про "Шахеди" та рух КАБа чи крилатої ракети на місто.
Увечері суботи, 12 липня, Росія продовжує тероризувати українців. Близько 22:10 вибухи пролунали у Шостці Сумської області.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне" та голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова. Повітряну тривогу там оголосили о 21:44.
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Що відомо про вибухи?
О 21:52 Повітряні сили ЗСУ попередили про БпЛА в північній частині Сумщини з західним курсом.
Про "Шахеди", що рухалися на Шостку, повідомляли також моніторингові канали. Окрім того, близько 22:07 вони писали про КАБ або крилату ракету курсом на місто.
Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади,
– повідомив згодом Григоров.
Станом на 22:59 відомо про загоряння нежитлових приміщень, наслідки ще уточнюють.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Нагадаємо, ввечері 12 липня ворог запустив на Україну ударні БпЛА. Зокрема, близько 19:26 ППО успішно відпрацювала в Луцьку.