Щонайменше 8 загиблих на совісті: льотчик, який обстрілював Ізюм, бомбив і Харків

Українські правоохоронці повідомили про підозру льотчику, заступнику командира одного з авіаційних полків ворожої армії. На його совісті 8 загиблих, він обстрілював Ізюм та бомбив Харків.

В Офісі генпрокурора проінформували, що російському льотчику, який наносив авіаудари по містах Харківщини, повідомили про підозру.

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Російську льотчику повідомили про підозру

Повідомлено про підозру льотчику, підполковнику, заступнику командира одного з авіаційних полків ЗС Росії за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України,

– зазначили у відомстві.

Там додали, що дії льотчика призвели загибелі людей, а також порушення законів та звичаїв війни.

Росіянин обстрілював Ізюм, бомбив Харків

За інформацією слідства, 24 лютого та 3 березня підозрюваний та штурман, виконуючи незаконний наказ командувача армії військово-повітряних сил протиповітряної оборони Росії, злетіли з аеродрому у Воронежі. Далі вони незаконно перетнули державний кордон України. А тоді завдали авіаударів по місту Ізюм Харківської області. У результаті загинули 8 мирних жителів.

Крім того, 6 березня ці ж особи здійснили бомбардування Харкова. Внаслідок цього у місті повністю та частково зруйновані багатоповерхівки, адмінбудівлі, медичні установи, заклади освіти та гуртожитки.

Літак загарбників знешкодили українські захисники. Після його падіння підозрюваного й затримали.

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