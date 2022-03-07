Щонайменше 8 загиблих на совісті: льотчик, який обстрілював Ізюм, бомбив і Харків
Джерело:телеграм Офісу генпрокурора
Українські правоохоронці повідомили про підозру льотчику, заступнику командира одного з авіаційних полків ворожої армії. На його совісті 8 загиблих, він обстрілював Ізюм та бомбив Харків.
В Офісі генпрокурора проінформували, що російському льотчику, який наносив авіаудари по містах Харківщини, повідомили про підозру.
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Російську льотчику повідомили про підозру
Повідомлено про підозру льотчику, підполковнику, заступнику командира одного з авіаційних полків ЗС Росії за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України,
– зазначили у відомстві.
Там додали, що дії льотчика призвели загибелі людей, а також порушення законів та звичаїв війни.
Росіянин обстрілював Ізюм, бомбив Харків
За інформацією слідства, 24 лютого та 3 березня підозрюваний та штурман, виконуючи незаконний наказ командувача армії військово-повітряних сил протиповітряної оборони Росії, злетіли з аеродрому у Воронежі. Далі вони незаконно перетнули державний кордон України. А тоді завдали авіаударів по місту Ізюм Харківської області. У результаті загинули 8 мирних жителів.
Крім того, 6 березня ці ж особи здійснили бомбардування Харкова. Внаслідок цього у місті повністю та частково зруйновані багатоповерхівки, адмінбудівлі, медичні установи, заклади освіти та гуртожитки.
Літак загарбників знешкодили українські захисники. Після його падіння підозрюваного й затримали.
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