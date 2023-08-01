Щонайменше три прильоти у густонаселені райони, – Терехов про наслідки атаки "Шахедами" Харкова

Російські військові після півночі атакували Харків "Шахедами". У місті пролунало кілька вибухів. Згодом стало відомо про прильоти по середмістю та їхні наслідки.

Деталями нічної атаки по Харкову міський голова поділився о 01:01. Зауважимо, що "Шахедами" били по місту після півночі.

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Окупанти влучили у гуртожиток

За словами Ігоря Терехова, зафіксували щонайменше три прильоти. Всі вони були по середмістю, у густонаселених районах Харкова.

Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється,

– зазначив Терехов.

Перед тим з'явився допис від глави ОВА Олега Синєгубова. Він також розповідав про пожежу. А також зазначив, що станом на 00:49 не надходило інформації про постраждалих від Обласного центру екстреної медичної допомоги.

Щонайменше один поранений

Про це "Суспільному" розповів начальник поліції регіону Володимир Тимошко. Попередньо, окупанти влучили у будівлю ПТУ та центральну частину міста. Було щонайменше два прильоти. Відомо, що у будівлі ПТУ не було людей. Водночас поранень зазнав чоловік у середмісті Харкова. Медики перевіряють його стан.

Тимошко додав, що окупанти випустили 6 – 7 "Шахедів". Це одна з версій. Очікуємо на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Також, за словами Тимошка, у місцях влучань не було жодних військових об'єктів або ж скупчення військовослужбовців. Таким чином окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру.

Кореспондент "Суспільне Харків" зазначив, що близько половина триповерхової будівлі ПТУ зруйнована. Він додав, що внаслідок атаки обвалився центральний корпус, а також два поверхи.

Атака Харкова "Шахедами": що відомо

Почнімо з того, що близько 23:55 пролунала повітряна тривога у Харківській області. За кілька хвилин стало відомо, що в місті чули гучні вибухи.

А вже о 00:09 Ігор Терехов опублікував допис. У ньому міський голова зазначив, що окупанти б'ють по Харкову дронами. Він зазначив, що вибухи лунають у Шевченківському районі. На той момент нарахували три.

На той момент нарахували три. Згодом у "Суспільному" написали, що у місті – перебої зі світлом. Частина районів Харкова залишилися без води. Інформацією про це з кореспондентами поділилися місцеві мешканці.

Частина районів Харкова залишилися без води. Інформацією про це з кореспондентами поділилися місцеві мешканці. Вже о 00:59 стало відомо про відбій повітряної тривоги на Харківщині. Ми ж закликаємо не ігнорувати сирени. Щойно вони пролунають – вирушайте негайно до укриття та залишайтеся там доти, поки не буде відбою.

Наостанок зауважимо, що ця ніч може бути непростою. В ОК "Південь" зазначили, що в акваторії Чорного моря перебувають відразу три ракетоносії. Загальний залп – до 16 крилатих ракет типу "Калібр". Будьте обережними та не ігноруйте повітряну тривогу, будь ласка.