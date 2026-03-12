Вперше в світі: Україна тренуватиме ШІ-моделі для дронів на реальних даних з фронту
- Україна дозволила використовувати реальні бойові дані для навчання ШІ-моделей, що сприятиме підвищенню рівня автономності бойових систем.
- На базі Центру інновацій створено AI-платформу, яка дасть можливість працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів.
Україна запускає новий формат співпраці між державою, компаніями та міжнародними партнерами. Відповідну постанову ухвалив уряд: вона дозволяє використовувати реальні дані з фронту для навчання моделей штучного інтелекту.
Про це в четвер, 12 березня, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Читайте також Підхід змінили: у Міноборони розповіли, як тепер закуповують українські дрони
Як тренуватимуть ШІ-моделі?
За словами Михайла Федорова, в сучасній війні Росію треба перемагати в кожному технологічному циклі. Одним із ключових напрямів цієї конкуренції є штучний інтелект.
Міністр також підкреслив, що майбутнє війни належить автономним системам.
Наше завдання – підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою. Ключ до цього – якісні дані для навчання нейромереж,
– написав Михайло Федоров.
З цією метою на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створили спеціальну AI-платформу, яка дасть можливість:
- безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;
- працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;
- використовувати дані, які постійно оновлюються.
За словами Федорова, Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою: йдеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.
У Міноборони зазначили, що міжнародні партнери та українські компанії мають великий запит саме на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій.
Для нас це наступний крок розвитку win-win співпраці. Партнери отримують можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни. А Україна – швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту,
– йдеться в дописі Федорова.
Міністр наголосив, що Україна готова працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень.
Україна виробляє дрони спільно з Європою
Президент Румунії Нікушор Дан 12 березня заявив, що Україна та Румунія налагодять спільне виробництво дронів. За його словами, це відбуватиметься на румунській території.
Україна також спільно виробляє дрони із Норвегією. Наприкінці 2025 року був підписаний документ, який дозволить швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над збільшенням потужностей.
Восени також була укладена ліцензійна угода на виробництво дронів-перехоплювачів Octopus у Великій Британії. У планах – запустити масове виробництво, що може сягати кількох тисяч дронів на місяць.