Майже по всій території України – повітряна тривога: ідіть в укриття
16 квітня 2022 , 05:47Читать новость на русском
Майже по всій території України лунають сирени. Через загрозу ракетного удару Росії людей закликають перейти в укриття.
Подекуди повітряна тривога оголошена з 04:30 16 квітня. Людей закликають сидіти в укриття до оголошення відбою.
Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
У багатьох регіонах України лунають тривоги
Зокрема повітряну тривогу оголосили у:
- Сумській;
- Харківській;
- Полтавській;
- Черкаській;
- Луганській;
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Київській;
- Вінницькій;
- Житомирській;
- Хмельницькій;
- Рівненській;
- Волинській;
- Львівській;
- Чернівецькій;
- Закарпатській;
- Івано-Франківській областях.
Тобто в усіх, крім Чернігівської та Херсонської області.
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