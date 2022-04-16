Майже по всій території України – повітряна тривога: ідіть в укриття

16 квітня 2022 , 05:47
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Майже по всій території України лунають сирени. Через загрозу ракетного удару Росії людей закликають перейти в укриття.

Подекуди повітряна тривога оголошена з 04:30 16 квітня. Людей закликають сидіти в укриття до оголошення відбою. 

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

У багатьох регіонах України лунають тривоги

Зокрема повітряну тривогу оголосили у:

  • Сумській;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Черкаській;
  • Луганській;
  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Київській;
  • Вінницькій;
  • Житомирській;
  • Хмельницькій;
  • Рівненській;
  • Волинській;
  • Львівській;
  • Чернівецькій;
  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській областях. 

Тобто в усіх, крім Чернігівської та Херсонської області.

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Автор: Діана Квасневська