У Східному Єрусалимі ізраїльські солдати вбили двох палестинців: заворушення поновилися

Після ймовірного нападу на ізраїльську військову базу в Східному Єрусалимі вбили двох палестинців. Водночас ще одного важко поранили.
Джерело:Aljazeera
Троє палестинців, за інформацією ізраїльської поліції, відкрили вогонь по військовій базі. Після відповідних дій почали постріли у відповідь.
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Що відомо про атаку на військову базу
Палестинці підійшли до військового об'єкту Салем, яка розташована поблизу міста Дженін із саморобними пістолетами-кулеметами "Карло".
Ізраїльська поліція повідомила, що троє палестинців вистрілили зі зброї біля головних воріт об'єкту армійців.
Прикордонна поліція та ізраїльські солдати у відповідь обстріляли та знешкодили терористів,
– мовиться у повідомленні.
Водночас інформації про жертву з боку поліції Ізраїля не було. Станом на 7 травня 2021 року сутички у Східному Єрусалимі поновилися з новою силою.
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