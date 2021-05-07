У Східному Єрусалимі ізраїльські солдати вбили двох палестинців: заворушення поновилися

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Після ймовірного нападу на ізраїльську військову базу в Східному Єрусалимі вбили двох палестинців. Водночас ще одного важко поранили.

Джерело:

Aljazeera

Троє палестинців, за інформацією ізраїльської поліції, відкрили вогонь по військовій базі. Після відповідних дій почали постріли у відповідь.

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Що відомо про атаку на військову базу

Палестинці підійшли до військового об'єкту Салем, яка розташована поблизу міста Дженін із саморобними пістолетами-кулеметами "Карло".

Ізраїльська поліція повідомила, що троє палестинців вистрілили зі зброї біля головних воріт об'єкту армійців.

Прикордонна поліція та ізраїльські солдати у відповідь обстріляли та знешкодили терористів,
– мовиться у повідомленні.

Водночас інформації про жертву з боку поліції Ізраїля не було. Станом на 7 травня 2021 року сутички у Східному Єрусалимі поновилися з новою силою.

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Загострення в Східному Єрусалимі: головне

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  • 4 травня ЗМІ повідомили про те, що в результаті сутичок 10 людей постраждали, 3 палестинців заарештували. 