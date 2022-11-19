Таємні переговори з Патрушевим чи Наришкіним не ведуть друзі України, – американський політик

Після деокупації Херсона Захід мав отримати підтвердження, що він недарма підтримує Україну, й надати зброю для наступу. Проте окремі політики виступають за переговори з російськими вбивцями.

Про це в інтерв'ю для 24 каналу розповів американський політик, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус.

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"Повинні були зняти обмеження на використання зброї. Зокрема, далекобійних снарядів, які здатні атакувати територію Росії. Проте знову підіймаються голоси тих, хто інфікований синдромом Макрона. Вони хочуть вмовити Зеленського сісти за стіл перемовин", – сказав Пінкус.

Україні нав'язують невиправданий проєкт

За словами американського політика, генерал Марк Міллі, який дуже добре знає про події в Україні, почав говорити про перемовини, які має вести Україна з позиції сили. Пінкус зазначив, що це повний абсурд.

Це каже той самий генерал, який провалив виведення військ з Афганістану. Зверніть увагу, що таємні перемовини з Патрушевим, Наришкіним ведуть не ті реальні друзі України в особі Остіна чи Блінкена, а Салліван, – сказав Пінкус.

Він додав, що тепер перемовини ведуть не дуже відомі люди з оточення президента Джо Байдена. Пінкус вважає, що це відбувається через шантаж Кремля. Політик не має сумнівів – саме Росія спричинила падіння ракет у Польщі.

"Сьогодні України нав'язують старий невиправданий проєкт – мир в обмін на території. Те саме пропонували Ізраїлю у 1993 – 1995 роках. Це провалилось й коштувало ізраїльтянам тисяч життів. Цього більше ніколи не можна допустити", – заявив Пінкус.

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