У Шипіловому люди ховалися в підвалі, тому є шанси, що хтось вижив, – Гайдай

Одним із найбільш гарячих регіонів бойових дій в Україні є Луганщина. Там постійно тривають обстріли, ворог хоче її стерти з лиця землі.

Останній із обстрілів російських окупантів був у Шипіловому. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію в ефірі національного марафону, передає 24 канал.

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Снаряд у цьому селі влетів у будинок, в якому ховалися 11 людей. Вони були в підвалі. Саме тому там у нас більше шансів на те, що все ж таки комусь вдалось вижити,

– сказав Гайдай.

За його словами, зараз завали в селі Шипіловому розбирають, туди поїхала бригада рятувальників. Про ситуацію, яка там склалась, можна буде детальніше повідомити згодом.

Шипілове російські окупанти обстріляли в ніч з 7 на 8 травня. Воно розташоване поблизу Білогорівки. Обстріли зруйнували двоповерховий будинок.

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У тій же Білогорівці російські загарбники нещадно обстріляли школу. Ймовірно, там є близько 60 загиблих. Сергій Гайдай повідомляв, що удар був важким, і це не залишило цивільним багато шансів на порятунок. Будівлю вони зруйнували повністю, вона просто склалась.

Також російські окупанти обстріляли з "Градів" Привілля на Луганщині. Ворог 7 травня вбив там двох українських дітей. Ворожий вогонь накрив житловий сектор і влучив у домівки. Ще важко поранені жінка та двоє дітей.

Не залишають у спокої росіяни й Сєвєродонецьк. У цьому місті Луганщини вони обстріляли лікарню. Також загарбники продовжили гатити по хімічному заводу "Азот". Там є значні руйнування. Житлові райони Луганщини 6 травня російські окупанти обстріляли аж 24 рази.

Також міський голова Попасної на Луганщині повідомляв, що російські загарбники серйозно зосередились на тому, щоб взяти місто. Там тривають важкі запеклі бої. Ворог хоче оточити місто. Міський голова впевнений, що росіянам цього зробити не вдасться.

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