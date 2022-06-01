Шість букв, на які чекала вся країна, – Резніков подякував США за HIMARS для України

1 червня 2022 , 22:45
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Джерело:

Олексій Резніков

Олексій Резніков подякував США за рішення надавати HIMARS для України. Зокрема, мовиться про ракетну артилерійську систему з боєприпасами.

Відповідний допис міністр оборони опублікував ввечері 1 червня. Це трапилось після заяви США про постачання Україні HIMARS.

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Резніков подякував США за зброю

Мені приємно було побачити в 11 пакеті військової допомоги Україні шість букв, на які чекала вся країна: HIMARS. Наша співпраця міцніша, ніж будь-коли! Дякую США, 
– написав Олексій Резніков.  

Зокрема відомо, що президент США 1 червня оголосив новий пакет допомоги для України. Він включає військову техніку на 700 мільйонів доларів. Варто пригадати, що у Міноборони США пояснювали, що новий пакет допомоги включатиме: 

  • 4 РСЗВ HIMARS та ракети до них;
  • 4 гелікоптери МІ-17;
  • 5 контрбатарейних радарів; ️
  • 2 радари повітряного спостереження; ️
  • 1000 ракет до Javelin та 50 установок; ️
  • 6000 одиниць протитанкового озброєння; ️
  • 15 000 боєприпасів до гаубиць; ️
  • 15 тактичні транспортні засоби; ️
  • а також інше обладнання.

Коротко про надання Україні HIMARS

  • Раніше Джо Байден запевняв, що Україні не нададуть ракетні системи, які здатні завдати ударів по Росії. Після цього Україна наголошувала, що нам потрібні ці ракетні системи.
  • У зверненні до громадян США Президент України Володимир Зеленський 1 червня пояснював, що нашу державу не цікавлять удари по Росії. Тоді український лідер сказав: "Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Росії, не боремося на її території".
  • У цей же день, 1 червня, США заявили, що нададуть Україні ракетні системи та боєприпаси до них. Джо Байден пояснив, що надання цієї зброї необхідне для ефективної боротьби проти російського вторгнення.
  • Коментуючи новий пакет допомоги США Україні Джо Байден сказав: "Я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні".
  • Варто пригадати, що HIMARS є ракетною артилерійською системою підвищеної мобільності. Ця РСЗВ має можливість "стріляй-і-біжи". Вона призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Може вражати території до 300 кілометрів та нести шість ракет для залпового вогню або одну балістичну.

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Автор: Діана Квасневська