Шість букв, на які чекала вся країна, – Резніков подякував США за HIMARS для України
Джерело:Олексій Резніков
Олексій Резніков подякував США за рішення надавати HIMARS для України. Зокрема, мовиться про ракетну артилерійську систему з боєприпасами.
Відповідний допис міністр оборони опублікував ввечері 1 червня. Це трапилось після заяви США про постачання Україні HIMARS.
Зауважте HIMARS – будуть: Байден розповів перші подробиці про нову військову допомогу Україні
Резніков подякував США за зброю
Мені приємно було побачити в 11 пакеті військової допомоги Україні шість букв, на які чекала вся країна: HIMARS. Наша співпраця міцніша, ніж будь-коли! Дякую США,
– написав Олексій Резніков.
Зокрема відомо, що президент США 1 червня оголосив новий пакет допомоги для України. Він включає військову техніку на 700 мільйонів доларів. Варто пригадати, що у Міноборони США пояснювали, що новий пакет допомоги включатиме:
- 4 РСЗВ HIMARS та ракети до них;
- 4 гелікоптери МІ-17;
- 5 контрбатарейних радарів; ️
- 2 радари повітряного спостереження; ️
- 1000 ракет до Javelin та 50 установок; ️
- 6000 одиниць протитанкового озброєння; ️
- 15 000 боєприпасів до гаубиць; ️
- 15 тактичні транспортні засоби; ️
- а також інше обладнання.
Коротко про надання Україні HIMARS
- Раніше Джо Байден запевняв, що Україні не нададуть ракетні системи, які здатні завдати ударів по Росії. Після цього Україна наголошувала, що нам потрібні ці ракетні системи.
- У зверненні до громадян США Президент України Володимир Зеленський 1 червня пояснював, що нашу державу не цікавлять удари по Росії. Тоді український лідер сказав: "Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Росії, не боремося на її території".
- У цей же день, 1 червня, США заявили, що нададуть Україні ракетні системи та боєприпаси до них. Джо Байден пояснив, що надання цієї зброї необхідне для ефективної боротьби проти російського вторгнення.
- Коментуючи новий пакет допомоги США Україні Джо Байден сказав: "Я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні".
- Варто пригадати, що HIMARS є ракетною артилерійською системою підвищеної мобільності. Ця РСЗВ має можливість "стріляй-і-біжи". Вона призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Може вражати території до 300 кілометрів та нести шість ракет для залпового вогню або одну балістичну.
Дивіться також – HIMARS – випалює 25 гектарів за хвилину: відео