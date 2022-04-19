Шість мільйонів українців мають обмежений доступ до питної води, – ЮНІСЕФ

Атаки росіян проти мирного населення та цивільної інфраструктури спричиняють гуманітарні проблеми. Зокрема, багато українців мають проблеми з доступом до питної води.

Ведення інтенсивних бойових дій та обстріли окупантів пошкодили багато мереж водопостачання. Для мільйонів українців доступ до води став проблемою.

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Українці без води

За оцінкою ЮНІСЕФ, 4,6 мільйона українців просто зараз мають обмежений доступ до води. З питною водою ситуація ще гірша – боротьбу за неї щодня ведуть 6 мільйонів наших громадян.

Вода – одна з базових потреб людини, тому потреба у забезпеченні населення водою може мати катастрофічні наслідки.

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