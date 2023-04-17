"Скоро Zдохне": на фото Путіна в церкві на Великдень помітили дивний знак
У поки що президента Росії Володимира Путіна помітили дивний знак на шиї, який знову змусив заговорити про проблеми зі здоров'ям диктатора. Зазначають, що знак може бути пророчим і наповненим сенсу.
Фото, яке спричинило обговорення, зроблене 16 квітня, на Великдень у храмі. На кадр звернув увагу журналіст Денис Казанський.
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Ой, а що це у Володі? Здається, я зрозумів, звідки взялася Z,
– написав він у твітері.
Річ у тім, що на фото можна розгледіти велику відмітку на шиї російського президента у формі літери Z.
У Путіна на шиї помітили дивний знак / Фото росЗСІ
Знак нагадує символ окупантів у війні "Z" / Фото рос ЗМІ (збільшене зображення)
Щоб міг означати знак на шиї Путіна
Користувачі припустили, що це може бути шрам після операції, або ж на богослужінні був присутній двійник Путіна. Ось кілька яскравих коментарів-припущень:
"Яке ж ти старе і древнє, сподіваюся, ти доживеш до того часу, коли побачиш нашу перемогу",
"Буданов мав рацію",
"Скоро помре, інфа 100",
"Вигляд – за хвилину до мотузки",
"Шкода, що операція пройшла вдало", "Скоро Zдохне";
"Гордон намагався кадик вирвати", "Дід у юності передивився фільм Zorro до запаморочення".
Ще частина коментаторів зазначають, що на публічних заходах під виглядом Путіна часто з'являються різні люди. Проте риси обличчя видають двійників.
Путін має двійників / Колаж з соцмережі
Що відомо про двійників Путіна
- Глава української розвідки Кирило Буданов сумнівається у "справжності" російського диктатора Путіна. Також у січні він заявляв, що Путін хворий на рак і найближчим часом помре.
- Диктатор має щонайменше трьох двійників. Як їм додають схожості з російським диктатором, читайте тут.