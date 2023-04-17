"Скоро Zдохне": на фото Путіна в церкві на Великдень помітили дивний знак

У поки що президента Росії Володимира Путіна помітили дивний знак на шиї, який знову змусив заговорити про проблеми зі здоров'ям диктатора. Зазначають, що знак може бути пророчим і наповненим сенсу.

Фото, яке спричинило обговорення, зроблене 16 квітня, на Великдень у храмі. На кадр звернув увагу журналіст Денис Казанський.

Дивіться також "Це по суті Ірод": для Путіна на Великдень підігнали масовку в церкву

Ой, а що це у Володі? Здається, я зрозумів, звідки взялася Z,

– написав він у твітері.

Річ у тім, що на фото можна розгледіти велику відмітку на шиї російського президента у формі літери Z.



У Путіна на шиї помітили дивний знак / Фото росЗСІ



Знак нагадує символ окупантів у війні "Z" / Фото рос ЗМІ (збільшене зображення)

Щоб міг означати знак на шиї Путіна

Користувачі припустили, що це може бути шрам після операції, або ж на богослужінні був присутній двійник Путіна. Ось кілька яскравих коментарів-припущень:

"Яке ж ти старе і древнє, сподіваюся, ти доживеш до того часу, коли побачиш нашу перемогу",

"Буданов мав рацію",

"Скоро помре, інфа 100",

"Вигляд – за хвилину до мотузки",

"Шкода, що операція пройшла вдало", "Скоро Zдохне";

"Гордон намагався кадик вирвати", "Дід у юності передивився фільм Zorro до запаморочення".

Ще частина коментаторів зазначають, що на публічних заходах під виглядом Путіна часто з'являються різні люди. Проте риси обличчя видають двійників.



Путін має двійників / Колаж з соцмережі

Що відомо про двійників Путіна