Шкодить авторитету правосуддя, – Шиба про скандал з суддею в лікарні на Житомирщині

У березні 2021 року суддя з підозрою на коронавірус завдала тілесних ушкоджень лікарці з Бердичева. Проте реагувати на її дії у Житомирському апеляційному суді відмовились.

Суддя прийшла на прийом разом зі своїм чоловіком, їм довелось чекати 40 хвилин в черзі, оскільки у них не було декларації з сімейним лікарем. Про це розповіла виконавча директорка громадської організації Фундація DEJURE Ірина Шиба у своєму блозі "Честь і НЕчесть".

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За інформацією журналістів, знервоване чергою подружжя розпочало сварку. Коли лікарка Наталія Маслій спробувала їх заспокоїти, то отримала удар по голові від судді, сказала Ірина Шива.

Поведінка служительки Феміди є однозначно неетичною, вона завдає серйозної шкоди авторитету правосуддя та порочить звання судді,

– наголосила директорка Фундації DEJURE.

Ірина Шиба пояснила, що хоч суддя й не перебувала при виконанні службових обов'язків, вона порушила Кодекс суддівської етики і має бути суворо покарана.

Ким виявилась суддя

За інформацією Ірини Шиби, юристкам вдалось з'ясувати особу скандальної судді – нею виявилась Алла Шевчук з Бердичева.

"Жодні компетентні органи про цю ситуацію суду не повідомляли, а тому апеляційний суд утримується від надання будь-яких коментарів та висловлювання офіційних позицій щодо ситуації", – розповіла виконавча директорка Фундації DEJURE.

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