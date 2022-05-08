Школа сама по собі склалась повністю, шансів вижити там було мало, – Гайдай про Білогорівку

Від авіаудару, який росіяни завдали по школі в Білогорівці Луганської області, будівлю повністю зруйновано. Важкий удар не залишив людям, які перебували у школі шансів врятуватись – більшість загинули.

Шансів вижити майже не було

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Увага Готуємось до потужного наступу на Луганщині, – Гайдай

Невтішні новини. Школу зруйнував не артилерійський снаряд, а авіабомба. Вибух був всередині. Над величезна температура. Школа склалась сама по собі, повністю. Шансів вижити у людей не було,

– зазначив Гайдай.

За даними Гайдая, у школі перебували орієнтовно 90 людей, 27 вижили, 60 найімовірніше загинули. Працівники ДСНС продовжують працювати на місці авіаудару.

Авіабомба великої потужності

Сергій Гайдай також додав, що будівля внаслідок удару повністю зруйнована. Тобто авіабомба була великої потужності.



Авіабомба росіян вщент зруйнувала школу в Білогорівці / Фото ДСНС

Крім обстрілу у Білогорівці, російські окупанти влучили у будинок у селищі Шипилівка.

Вчора був важкий день. По Сєверодонецьку декілька десятків обстрілів, прильотів було дуже багато, зокрема, по лікарнях. Важка ситуація і в напрямку Рубіжного,

– додав Гайдай.

У своєму телеграмі Сергій Гайдай зауважив, що під час удару по школі в Білогорівці, в приміщенні була шалена температура, відтак шансів вижити у людей було мало.

Білогорівська школа була чи не єдиним місцем, де жителі могли сховатися від російських обстрілів. Однак окупанти цинічно зруйнували й це укриття.

Рятувальники продовжують розбирати завали

За даними ДСНС, внаслідок удару по школі, зайнялась пожежа на площі 300 квадратних метрів, яку вже вдалось загасити. Крім того, рятувальники повідомили про те, що врятувати вдалось все ж 30 людей (Гайдай розповідав про 27).

Найскладніша ситуація у селищі Білогорівка, вчора там відбулось влучання снаряду в будівлю школи, що зайнялась на площі 300 квадратних метрів, найстрашніше те, що у підвалі перебувало приблизно 90 людей. Пожежу було ліквідовано, врятовано з-під завалів 30 осіб, 7 з них поранені, на жаль, 2-х осіб знайшли вже без ознак життя,

– йдеться у повідомленні.



Рятувальники продовжують розбирати завали внаслідок авіаудару / Фото ДСНС

Ситуація на Луганщині складна

Вчора, 7 травня, російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Привілля в Луганській області з "ураганів" та "градів". Там загинули два хлопчики віком 11 та 14 років та їхня 69-річна бабуся. Ще дві дитини потрапили до лікарні із тяжкими пораненнями.

Сергій Гайдай неодноразово закликав мешканців Луганщини якнайшвидше евакуюватися. Адже російські окупанти взагалі не зважають на мирне населення. Вони бомблять все, до чого тільки можуть дістатися.

Важливо – Росія може спробувати оточити Сєвєродонецьк, як Маріуполь, – Гайдай