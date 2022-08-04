російської мови у школах Львова більше не буде: у міській раді розповіли, як ухвалювали рішення

З нового навчального року у школах Львова більше не вивчатимуть російську мову та не використовуватимуть її у навчальному процесі.

російської у школах Львова не буде

Від російської мови та літератури поступово відмовляються у різних навчальних закладах України, і львівські школи не стали винятком. Про це 24 каналу розказав начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

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За його словами, станом на початок минулого навчального року у місті залишалося 3 навчальні заклади, де було по кілька класів, в яких або вивчали російську мову, або проводили навчання російською мовою. Йдеться лише про початкову школу, у середніх та старших класах навчання російською не було.

Закалюк пояснив, що відсоток російської мови у львівських школах поступово зменшувався з роками. Минулого року було ухвалено рішення про завершення цього процесу.

Відповідно вже з цього навчального року, враховуючи думку батьків, позицію педагогів і ситуацію, абсолютно неприпустимим є не лише проведення будь-якого навчання російською мовою, а й з російських книжок чи читання російської літератури,

– розповів начальник управління освіти.

Чому російською навчалися раніше

Раніше навчання російською мовою у початковій школі могли проводити за вибором батьків школярів. Така можливість була передбачена законодавством, тому батьки нею користувалися.

Як писав Андрій Закалюк у фейсбуці, впродовж першого семестру попереднього навчального року педагоги обговорювали з батьками перехід на виключно державну мову навчання у всіх класах, і не зустріли жодного спротиву.

Відтак, у навчальних провели опитування, яке показало, що батьки повністю "за" те, щоб навчання у їхніх школах проводилися виключно українською мовою.

Ба більше, досі не було звернень і прохань щодо того, аби діти, які через війну переїхали до Львова з інших регіонів України, де переважно спілкуються російською, навчалися цією мовою. Це доволі показово, адже заяви на зарахування до шкіл Львова надійшли від 600 дітей, 116 з яких у вересні підуть до перших класів.

Як щодо російської літератури у програмі

Також начальник Львівського управління освіти прокоментував тему творів російської літератури в українських шкільних програмах. Він зауважив, що це питання зараз гостро стоїть на національному рівні, тож, ймовірно, буде вирішене.

Щодо ситуації із цим у Львові, то, за словами Закалюка, Достоєвського, Толстого та інших у львівських школах не буде. А якщо якісь твори пропустять на національному рівні в той час, коли місцеве управління освіти розумітиме, що їх потрібно забрати, це обов'язково зроблять.

Жодних проявів ворога тут не буде абсолютно,

– підсумував Закалюк.

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Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни чинять шалений тиск на сферу освіти. Днями стало відомо, що загарбники викрали ще одну директорку школи на Херсонщині. Вони роблять це, аби впливати на вчителів, які відмовляються співпрацювати та переходити на навчання за російськими програмами.