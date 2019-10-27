Школяр пішов за грибами та опинився на дереві

У селі Миколаївка Петриківського району на Дніпропетровщині 11-річний хлопець заліз на верхівку дерева, аби зібрати гриби. Однак самостійно спуститися вниз вже не зміг, оскільки гілки під ним були гнилими та могли обламатися. На допомогу школяреві прийшли рятувальники.

За інформацією пресслужби ДСНС, висота дерева становила 8 метрів. І справді там виявилося дуже багато грибів.

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Аби допомогти хлопцеві спуститися, співробітники ДСНС змушеними були використати триколінну висувну драбини. Загалом до робіт було залучено п’ять представників відомства та одна одиниця техніка.

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Після порятунку хлопчик розповів, що у лісі він був без дорослих, але з подружкою. Остання власне й покликала на допомогу. Крім того, коли школяр спускався, дівчина радила йому не поспішати та все ж прихопити з собою грибів.



У лісі хлопчик був з подружкою

До слова, нещодавно у Києві горе-батько залишив свого дворічного малюка в закритому автомобілі та пішов у справах. Врятували ж немовля випадкові перехожі, що почули його плач.