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      Школяр пішов за грибами та опинився на дереві

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      Під Дніпром рятувальники знімали з високого дерева хлопчика, який поліз туди за грибами
      Під Дніпром рятувальники знімали з високого дерева хлопчика, який поліз туди за грибами / Пресслужба ДСНС

      У селі Миколаївка Петриківського району на Дніпропетровщині 11-річний хлопець заліз на верхівку дерева, аби зібрати гриби. Однак самостійно спуститися вниз вже не зміг, оскільки гілки під ним були гнилими та могли обламатися. На допомогу школяреві прийшли рятувальники.

      За інформацією пресслужби ДСНС, висота дерева становила 8 метрів. І справді там виявилося дуже багато грибів.

      Зверніть увагу! Собака врятувала життя господарю, який знепритомнів у лісі: щемлива історія

      Аби допомогти хлопцеві спуститися, співробітники ДСНС змушеними були використати триколінну висувну драбини. Загалом до робіт було залучено п’ять представників відомства та одна одиниця техніка.

      Як рятували грибника-відчайдуха на Дніпропетровщині: дивіться відео 

      Після порятунку хлопчик розповів, що у лісі він був без дорослих, але з подружкою. Остання власне й покликала на допомогу. Крім того, коли школяр спускався, дівчина радила йому не поспішати та все ж прихопити з собою грибів.

      Гриби, Дніпро, відео, ДСНС, діти
      У лісі хлопчик був з подружкою

      До слова, нещодавно у Києві горе-батько залишив свого дворічного малюка в закритому автомобілі та пішов у справах. Врятували ж немовля випадкові перехожі, що почули його плач.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України ДСНС Новини Дніпра Діти і неповнолітні
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