У Києві 14-річна дівчина випала з вікна навчального закладу: що кажуть у поліції

У середу, 14 травня, в освітньому закладі Дніпровського району Києва стався інцидент. З вікна третього поверху випала школярка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Правоохоронці встановлюють обставини надзвичайної події.

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Що відомо про інцидент

За попередньою інформацією, 14-річна дівчина випала з вікна третього поверху освітнього закладу. Її госпіталізували до медичного закладу з травмами.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліціянти. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією навчального закладу.

Нагадаємо, 7 травня у школі Рівного стався конфлікт між учителем та ученицею, яка час уроку користувалася телефоном та не реагувала на зауваження. Зрештою 13-річна дівчина вдарила 36-річного педагога циркулем у плече.

У поліції повідомили, що вчитель відмовився від написання заяви, батьки школярки претензій до вчителя також не мають. З дівчиною провели профілактичну бесіду, а в освітньому закладі – перевірку.