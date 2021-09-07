Шле моторошні відео та ходить під вікнами: дорослий чоловік на Запоріжжі переслідує школярку

У Запорізькій області 38-річний чоловік переслідує школярку Валерію з 11 класу. За словами дівчинки, він шле їй моторошні відео, де ріже себе. Крім того, дзвонить та погрожує.

Школярка наголошує, що приводу для залицянь не давала. Попри це, чоловік не відстає від неї.

До речі На Київщині чоловік чіплявся до школярок та вдарив 13-річну

Все почалось з коментарів у соцмережі

Спочатку чоловік залишав під фото Валерії у соцмережах коментарі з компліментами. Потім почав підстерігати дівчину після школи. Він навіть побив однокласника, який з нею йшов.

За словами дівчини, чоловік зізнавався їй у симпатії. Запевняв, що зробить все, аби цей хлопець не був з нею. Перед будинком Валерії чоловік написав: "Я люблю Лерку шалено".

Чоловік ходить вночі під вікнами дівчини

Чоловік став дошкуляти школярку навесні. Він дізнався, що батьки дівчини проживають далеко. Валерія розповіла, що залицяльник розлютився, коли сім'я звернулась в поліцію. Тепер дівчина постійно перебуває у стресі.

Я не можу спокійно спати, тому що він вночі світить у вікна ліхтариком або лазерною указкою. Природно, я не знаю, що він може зробити при зустрічі – вихопити телефон, як одного разу вже було, або побити, вбити, зґвалтувати,

– каже дівчина.

Вона додала, що боїться ходити селом наодинці. До слова, чоловік завжди лишає на вікні "знак", що він приходив.



"Знак" чоловіка / Фото "Телеграф"

Чоловіка начебто "відмазують"

ЗМІ зазначають, що чоловік нібито отруїв дворового собаку, а також пригрозив отруїти всіх домочадців. Колись його нібито затримували з марихуаною, але відпустили.Селяни переконані, що його "відмазує" мама. Раніше вона володіла великим магазином.

Матір дівчини зверталась до правоохоронців. Начальник райвідділу поліції повідомив, що підстав притягнути сусіда до відповідальності немає, бо "не сталося жодної біди". Йому буцімто може загрожувати лише штраф.

Реакція поліції

У Мелітопольському районному відділку поліції розповіли, що стосовно цього факту внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, поліція Запорізької області розслідуватиме можливу бездіяльність правоохоронців під час розгляду звернень родичів. Діям поліцейських нададуть оцінку.