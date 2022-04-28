Шлюб можна буде зареєструвати на смартфоні: у Мінцифри розповіли про появу нових сервісів у Дії
28 квітня 2022 , 08:43Читать новость на русском
Джерело:РБК-Україна
Мобільний застосунок "Дія" відновлює роботу послуг, які були заблоковані з метою безпеки. Крім того, вже невдовзі сервіс отримає низку нових корисних послуг для українців.
Так, у додатку можна буде зареєструвати шлюб та народження дитини у режимі онлайн. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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У Мінцифри розповіли про появу нових сервісів у Дії
За словами міністра, наразі фахівці розвивають та вдосконалюють послуги для внутрішньо переміщених осіб: отримання статусу та виплат. Також планують деякі нові соціальні послуги та фінтех-продукти.
Наша мета незмінна – оцифрувати всі послуги, які є в нашій державі, зробити їх онлайн,
– підкреслив Федоров.
Що відомо про нові послуги:
- планують перенести "єМалятко" в "Дію", щоб зареєструвати новонароджену дитину можна було за допомогою смартфона.
- у телефоні стане доступним комплекс послуг для ФОП.
- не виходячи з дому, можна буде зареєструвати шлюб – для цього у Дії також розробляють спеціальну програму.