Шлюб можна буде зареєструвати на смартфоні: у Мінцифри розповіли про появу нових сервісів у Дії

Мобільний застосунок "Дія" відновлює роботу послуг, які були заблоковані з метою безпеки. Крім того, вже невдовзі сервіс отримає низку нових корисних послуг для українців.

Так, у додатку можна буде зареєструвати шлюб та народження дитини у режимі онлайн. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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У Мінцифри розповіли про появу нових сервісів у Дії

За словами міністра, наразі фахівці розвивають та вдосконалюють послуги для внутрішньо переміщених осіб: отримання статусу та виплат. Також планують деякі нові соціальні послуги та фінтех-продукти.

Наша мета незмінна – оцифрувати всі послуги, які є в нашій державі, зробити їх онлайн,

– підкреслив Федоров.

Що відомо про нові послуги:

планують перенести "єМалятко" в "Дію", щоб зареєструвати новонароджену дитину можна було за допомогою смартфона.

у телефоні стане доступним комплекс послуг для ФОП.

не виходячи з дому, можна буде зареєструвати шлюб – для цього у Дії також розробляють спеціальну програму.

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