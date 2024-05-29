Одруження через відеозв'язок близько: у Дії тестують послугу "шлюб онлайн"

У Дії запустили у тестовому режимі можливість реєстрації шлюбу онлайн. В уряді обіцяють, що невдовзі ця функція стане доступною для всіх.

У середу, 29 травня, віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про можливість у бета-режимі реєстрації шлюбу через Дію. Він наголосив на тому, що послуга є особливо важливою для військових.

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Реєстрація шлюбу онлайн

За словами посадовця, уже скоро – після закінчення тестування – українці просто-таки в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити. Власне, вистачить Дії, завантаженої на телефон.

Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів до. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію,

– йдеться у повідомленні.

Як уточнив Федоров, фізичний документ пара може замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні відповідного сервісу. Крім того, наразі кожен охочий може долучитися до тестування послуги, якщо він чи вона:

повнолітній громадянин України;

має ідентифікаційний код;

ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії;

неодружений або офіційно розлучений.

Записатися на тестування послуги онлайн-шлюбу, якої немає ніде у світі, можна за посиланням . Опісля можна ділитися відгуками про роботу функції.

Раніше, 30 березня, у Мінцифри повідомляли, що уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. У відомстві акцентували, що особливо важливою відповідна ініціатива є для пар, які через війну не можуть бути поруч.

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Слід сказати, що заяву на реєстрацію шлюбу через Дію стало можливим подавати ще у 2023 році. Для цього потрібно:

авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім’я".

обрати послугу "Заява про шлюб";

заповнити заяву, зокрема обрати час та місце реєстрації шлюбу, церемонію у святковій залі та інші додаткові послуги;

сплатити адміністративний збір;

підписати заяву електронним підписом.

Згодом партнер людини, що подала заяву, отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.