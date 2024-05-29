В среду, 29 мая, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о возможности в бета-режиме регистрации брака через Дию. Он отметил, что услуга особенно важна для военных.

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Регистрация брака онлайн

По словам чиновника, уже скоро – после окончания тестирования – украинцы просто в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не надо будет никуда ходить. Собственно, хватит Дии, загруженной на телефон.

Система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не ранее чем за пять дней до. Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дию,

– говорится в сообщении.

Как уточнил Федоров, физический документ пара может заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении соответствующего сервиса. Кроме того, сейчас каждый желающий может присоединиться к тестированию услуги, если он или она:

совершеннолетний гражданин Украины;

имеет идентификационный код;

ID-карту или биометрический загранпаспорт в Дие;

неженатый или официально разведенный.

Обратите внимание! Записаться на тестирование услуги онлайн-брака, которой нет нигде в мире, можно по ссылке. После можно делиться отзывами о работе функции.

Ранее, 30 марта, в Минцифры сообщали, что правительство приняло постановление о регистрации брака онлайн. В ведомстве акцентировали, что особенно важной соответствующая инициатива является для пар, которые из-за войны не могут быть рядом.

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Следует сказать, что заявление на регистрацию брака через Дию стало возможным подавать еще в 2023 году. Для этого нужно:

авторизоваться на портале "Дия" и перейти в раздел "Семья".

выбрать услугу "Заявление о браке";

заполнить заявление, в частности выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги;

оплатить административный сбор;

подписать заявление электронной подписью.

Впоследствии партнер человека, подавшего заявление, получит ссылку на заявление по электронной почте. Он должен авторизоваться в кабинете на портале, перейти по ссылке с почты и подписать заявление электронной подписью.