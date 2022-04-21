Шмигаль у Білому домі зустрівся з Байденом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом США Джозефом Байденом у Білому домі. Глава українського уряду подякував американському лідеру за теплий прийом.

За словами Шмигаля, діалог був досить плідним. Обидві сторони зацікавлені у тому, щоб зупинити російську агресію в Україні.

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Про що Шмигаль говорив з Байденом

Прем'єр-міністр України наголосив, що США повинні зберігати своє лідерство у питаннях постачання зброї, розширенні фінансової допомоги й посиленні санкцій проти Росії. Це необхідно не лише для перемоги України, а й для того, щоб відстоювати незалежність та спільні цінності демократичного світу. Шмигаль переконаний, що лише таким чином Кремль можна змусити закінчити цю війну.

Також він розповів про воєнні злочини російської армії та геноцид українського народу.

Розповів про звірства окупантів на території України. Про численні жертви та значні збитки, про зруйновану цивільну інфраструктуру. Ми цінуємо рішучу позицію пана Байдена називати ці дії геноцидом. Розраховуємо на спільні зусилля міжнародного співтовариства, щоб організатори та виконавці злочинів були притягнені до відповідальності,

– розповів Денис Шмигаль.

Окремо прем'єр подякував за підтримку, яку надає США. Зокрема за новий пакет військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів і за 500 мільйонів прямої економічної допомоги.

Шмигаль також наголосив, що Україна не здасться й може перемогти. Це показують як і Збройні Сили України, так і наші люди.

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