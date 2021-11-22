В Україні тривають перевірки дотримання карантинних обмежень і виявлення підроблених COVID-документів. У Нацполіції до рейдів залучили 14 тисяч правоохоронців.

Про це стало відомо під час селекторної наради, яка пройшла під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля. На ній обговорили протидію поширенню COVID-19 на території країни.

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За підсумками зібрання глава уряду України дав завдання опрацювати питання посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів.



Шмигаль доручив посилити контроль за перевіркою COVID-сертифікатів / Фото Урядового порталу

Поліція проводить перевірки

Унаслідок рейдів Національної поліції минулого тижня:

наразі у роботі перебувають ще кілька десятків справ;

проведено 13 обшуків у туристичних агенціях;

направили документи про підозру 15 медичних працівників у вчиненні 38 кримінальних правопорушень.

Ситуація з коронавірусом в Україні

захворіли 3 340 407 осіб;

одужали 2 773 490 людей;

померли 81 598 пацієнтів.