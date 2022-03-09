Шмигаль говорить з Червоним Хрестом про погодження гуманітарних коридорів

В Україні 9 березня має відбутися евакуація за декількома напрямками. Росія офіційно погодила гуманітарні коридори з низки міст.

Як сказала віцепрем'єрка та очільниця МінТОТ Ірина Верещук, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже веде перемовини з Червоним Хрестом.

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Верещук зазначила, що Шмигаль спілкується особисто з керівником Червоного Хреста.

Військові погоджуються припинити вогонь з 9:00 до 21:00 9 березня,

– наголосила очільниця МінТОТ.

Зауважимо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що міжнародний Червоний Хрест забороняє використовувати свою емблему на машинах для евакуації.

"Знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, міжнародний Червоний Хрест, забороняє використовувати емблему на наших машинах, які виконують гуманітарні місії. Забороняє червоний хрест, наче це їхня власність. Це говорить дуже багато. Про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях", – сказав український президент.

Ранковий брифінг Ірини Верещук за 9 березня: дивіться відео

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