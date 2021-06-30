Об'єднують усю країну, – Шмигаль та міністри прийшли на засідання у формі збірної: фото, відео
Джерело:24 канал
Члени Кабінету Міністрів 30 червня прийшли на засідання уряду у формі збірної України. Так міністри вирішили привітати футболістів з переможною грою проти Швеції.
Як міністри привітали збірну
Засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розпочав зі слів про вчорашню гру Україна – Швеція. Він подякував хлопцям та тренерам за вихід в 1/4 фіналу Євро-2020
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Неймовірний матч нашої збірної. Це величезний успіх. Такі речі мотивують та об'єднують країну, яка всім серцем вболіває за нашу команду,
– сказав Шмигаль.
Усі міністри в залі сиділи у синьо-жовтій формі збірної. Після слів прем'єра вони поапладували футболістам.
Прем'єр подякував збірній за переможну гру: відео
Міністри прийшли на засідання у формі збірної / Фото Дениса Шмигаля
Коротко про матч Україна – Швеція
- Збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 Євро-2020 із рахунком 2:1. Наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи з футболу.
- Відкрив рахунок у матчі Зінченко, на 28-ій хвилині він забив у ворота збірної Швеції після результативного пасу Ярмоленка. Втім, вже за 15 хвилин Форсберг завдяки рикошету зрівняв рахунок у матчі – 1:1.
- Справжній фурор здійснив Артем Довбик. Він на останніх хвилинах забив гол та приніс Україні перемогу.