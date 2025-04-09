Шмигаль назвав "червоні лінії" України в переговорах зі США щодо угоди про надра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна має свої "червоні лінії" в переговорах зі США щодо доступу до українських мінералів. Він назвав три таких пункти.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Які "червоні лінії" України в угоди про надра зі США

На спільному з європосадовцями брифінгу з нагоди засідання Ради асоціації Україна – ЄС, який відбувся 9 квітня, у Шмигаля запитали про те, як проходять переговори зі США щодо угоди про надра та про те, які "червоні лінії" є в України.

Звісно, у нас є червоні лінії. По-перше – наша Конституція. По-друге – це наше прагнення до членства у ЄС і наші європейські зобов’язання. Також це міжнародне право. Крім того, ми розуміємо, що це має бути партнерська угода – з рівними умовами для обох сторін,

– відповів прем’єр.

Він також додав, що наразі Україна формує склад делегації технічного рівня та співпрацює з міжнародними юридичними фірмами.

"Наприкінці цього тижня ми відправимо до США нашу делегацію разом з юристом. І, думаю, технічні перемовини триватимуть цими вихідними і наступного тижня, а далі ми побачимо результати… Ми налаштовані оптимістично", – заявив Шмигаль.