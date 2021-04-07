Шмигаль назвав терміни запуску українського супутника "Січ-2-1"

Україна у 2021 році планує запустити власний супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-1". Гроші на космічний апарат виділять з державного бюджету.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів, що остаточним терміном запуску супутника є грудень 2021 року. За його словами, наразі врегульовують юридичні та фінансові питання, які дозволять його реалізувати.

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Для чого потрібний супутник

За словами Шмигаля, за допомогою "Січ-2-1" можна проводити моніторинг надзвичайних ситуацій. Також прем'єр-міністр зауважив, що космічний апарат буде корисним для:

здійснення контролю агропромислового комплексу;

дотримання правил надрокористування;

екологічного моніторингу;

виконання інфраструктурних проєктів;

лісокористування.

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Гроші на реалізацію супутника використають із залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проєкту створення ракетного комплексу "Циклон-4 ".

Супутник "Січ-2-1": що відомо