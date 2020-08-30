Очікуємо у 2022 році середні зарплати по країні на рівні 15 тисяч, – Шмигаль
Денис Шмигаль очікує, що вже у 2022 році середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч гривень. Також прем'єр-міністр заявив, що українська економіка почала відновлюватися після кризи.
Шмигаль сподівається на зростання середніх зарплат
Перспективу зростання заплат українців окреслив у фейсбуці глава уряду Денис Шмигаль.
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Ми очікуємо, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч гривень,
– написав прем’єр.
За його словами, у червні 2020 року середня реальна зарплата перевищила докризовий рівень та становить 11,6 тисячі гривень. "Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу", – зазначив Шмигаль.
У якому стані промисловість
У липні промисловість продовжила демонструвати зростання: додаткові 1,4% у порівнянні з червнем.
Через пік економічної коронакризи у березні та квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Однак прем’єр-міністр наголосив, що останні 3 місяці відновлення дають надію, що в Україні почався "сталий тренд на зростання".
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський підписав закон про збільшення мінімальної зарплати.
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Підвищення "мінімалки": що треба знати
- Документ визначає підвищення мінімальної заробітної плати.
- З 1 вересня вона становитиме 5 тисяч гривень, тобто зросте на 5,86% або 277 гривень.
- Крім того, Зеленський сподівається на ще два етапи збільшення мінімальної зарплати.
Як підвищуватиметься мінімальна зарплата / Інфографіка 24 каналу