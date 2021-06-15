Шмигаль помилився: у ЗМІ пояснили, чому показники України не відповідають зеленій зоні ЄС

15 червня 2021 , 09:33

Джерело:

"Європейська правда"

Напередодні Денис Шмигаль заявив, що епідемічна ситуація в Україні вже відповідає критеріям зеленої зони у Євросоюзі. Однак заява прем'єр-міністра була помилковою, бо він не врахував усі необхідні показники.

Видання ознайомилося з чинними критеріями Євросоюзу та показниками, опублікованими Центром громадського здоров'я МОЗ, та дійшло висновку, що інформація Шмигаля не відповідає дійсності.

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Україна не в зеленій зоні ЄС

З'ясувалося, що за рекомендаціями Ради ЄС до критеріїв зеленої зони внесли не тільки показник захворюваності, а й відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.

Вимоги до зеленої зони

  • показник захворюваності за останні 14 днів має бути менший, ніж 50 на 100 тисяч, водночас відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених менш як 4%;
  • показник захворюваності менший від 75 при відсотку позитивності менш як 1%.

Дані Центру громадського здоров'я свідчать про те, що для України відсоток позитивних тестів наразі становить 3,3%. Враховуються такі ж тести, як і в ЄС – ПЛР та антиген-тести.

Заява Шмигаля про зелену зону України за критеріями ЄС

Важливо! Можливе входження України до зеленої зони за європейськими критеріями не означає автоматичного відкриття кордонів ЄС для українських туристів.
Автор: Наталія Пристанська