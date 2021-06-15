Шмигаль помилився: у ЗМІ пояснили, чому показники України не відповідають зеленій зоні ЄС

Напередодні Денис Шмигаль заявив, що епідемічна ситуація в Україні вже відповідає критеріям зеленої зони у Євросоюзі. Однак заява прем'єр-міністра була помилковою, бо він не врахував усі необхідні показники.

Видання ознайомилося з чинними критеріями Євросоюзу та показниками, опублікованими Центром громадського здоров'я МОЗ, та дійшло висновку, що інформація Шмигаля не відповідає дійсності.

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Україна не в зеленій зоні ЄС

З'ясувалося, що за рекомендаціями Ради ЄС до критеріїв зеленої зони внесли не тільки показник захворюваності, а й відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.

Вимоги до зеленої зони

показник захворюваності за останні 14 днів має бути менший, ніж 50 на 100 тисяч, водночас відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених менш як 4%;

показник захворюваності менший від 75 при відсотку позитивності менш як 1%.

Дані Центру громадського здоров'я свідчать про те, що для України відсоток позитивних тестів наразі становить 3,3%. Враховуються такі ж тести, як і в ЄС – ПЛР та антиген-тести.

Заява Шмигаля про зелену зону України за критеріями ЄС

Шмигаль 14 червня заявив, що Україна відповідно до критеріїв ЄС від 14 червня увійшла у зелену зону.

Мовляв, показник захворюваності на 100 тисяч населення вже становить 74,71 при встановленому ЄС критерії 75 випадків.

Можливе входження України до зеленої зони за європейськими критеріями не означає автоматичного відкриття кордонів ЄС для українських туристів.