Мета росіян перед Різдвом: Шмигаль звернувся до українців з важливим попередженням

Денис Шмигаль попередив українців, що на Різдво ворог хоче занурити Україну у темряву. Прем'єр-міністр України закликав українців бути готовими до нових атак.

Шмигаль розповів, що наразі просто неможливо давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання. Енергосистема постійно зазнає нових ударів.

Зауважте Через це є постійні відключення: в Укренерго озвучили найбільшу проблему енергосистеми

Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак,

– заявив Шмигаль.

Окрім того, прем'єр-міністр закликав місцеву владу відверто говорити з людьми. Не потрібно створювати завищених очікувань. Тому українців попереджують, що світло може бути всього по декілька годин на день.

Ситуація в енергосистемі залишається складною

Шмигаль раніше заявив, що Україні, аби пережити цю зиму, терміново потрібен мільярд гривень . Ці гроші необхідні, щоб підтримати українську енергосистему та підтримку централізованого теплопостачання.

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Станом на 20 грудня зберігається дефіцит потужності.

"У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури", – заявили в Укренерго.

В ОВА розповіли, що без світла залишається 80% Київської області.

Найскладніше ситуація – у Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.

Краків – солідарний з Україною

Ще раніше Шмигаль попередив, що цієї зими українці постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії.

Польща з перших днів повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну у її боротьбі за свободу. Щоб проявити свою підтримку, у Кракові вимикатимуть святкові ілюмінації протягом 12 днів. Час – від 19:00 до 19:01.

Вимикатимуть підсвічування 6 визначних місць Кракова:

Великопольського палацу;

базиліки Святої Марії;

вежі ратуші;

Суконних рядів;

кургану Костюшка;

пішохідного мосту отця Бернатека.

Кожен новий день наближає Україну до перемоги. І загасити світло наших свят ворогу не під силу.