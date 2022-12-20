Мета росіян перед Різдвом: Шмигаль звернувся до українців з важливим попередженням
Джерело:Денис Шмигаль
Денис Шмигаль попередив українців, що на Різдво ворог хоче занурити Україну у темряву. Прем'єр-міністр України закликав українців бути готовими до нових атак.
Шмигаль розповів, що наразі просто неможливо давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання. Енергосистема постійно зазнає нових ударів.
Зауважте Через це є постійні відключення: в Укренерго озвучили найбільшу проблему енергосистеми
Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак,
– заявив Шмигаль.
Окрім того, прем'єр-міністр закликав місцеву владу відверто говорити з людьми. Не потрібно створювати завищених очікувань. Тому українців попереджують, що світло може бути всього по декілька годин на день.Зверніть увагу! Шмигаль раніше заявив, що Україні, аби пережити цю зиму, терміново потрібен мільярд гривень. Ці гроші необхідні, щоб підтримати українську енергосистему та підтримку централізованого теплопостачання.
Ситуація в енергосистемі залишається складною
Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Станом на 20 грудня зберігається дефіцит потужності.
"У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури", – заявили в Укренерго.
В ОВА розповіли, що без світла залишається 80% Київської області.
Найскладніше ситуація – у Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.Важливо! Ще раніше Шмигаль попередив, що цієї зими українці постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії.
Краків – солідарний з Україною
Польща з перших днів повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну у її боротьбі за свободу. Щоб проявити свою підтримку, у Кракові вимикатимуть святкові ілюмінації протягом 12 днів. Час – від 19:00 до 19:01.
Вимикатимуть підсвічування 6 визначних місць Кракова:
- Великопольського палацу;
- базиліки Святої Марії;
- вежі ратуші;
- Суконних рядів;
- кургану Костюшка;
- пішохідного мосту отця Бернатека.