Шмигаль пояснив, скільки грошей українці вже отримали у рамках єПідтримки

Українці, які втратили дохід внаслідок проведення бойових дій, продовжують отримувати державну допомогу. Скільки вже виплатили громадянам – читайте далі.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ввечері 25 березня він звернувся до українців й розповів про ситуацію у країні через місяць після вторгнення Росії.

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Скільки грошової допомоги отримали українці

За його словами, продовжуються виплати (6 500 гривень) по оновленій державній програмі єПідтримка. У її рамках українці вже отримали понад 20,7 мільярдів гривень.

Як отримати 6 500 гривень у рамках єПідтримки

Потрібно авторизуватися у Дії й обрати там послугу єПідтримка.

Після цього – н атиснути "Отримати допомогу";

атиснути "Отримати допомогу"; Очікуйте зарахування коштів.

Продукти для прифронтових міст

. Усі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, можуть отримати допомогу.

Глава українського уряду розповів також й про програму, яка передбачає безкоштовне забезпечення продуктами харчування прифронтових міст. "Ці продукти вже закуповуються для роздачі людям у населених пунктах, які зараз знаходяться на лінії зіткнення", – наголосив він.

Денис Шмигаль звернувся до українців: дивіться відео