Шмигаль прокоментував ціни на газ у річному тарифі "Нафтогазу"

"Нафтогаз" у червні підвищить ціни місячного тарифу на газ на 50%. Денис Шмигаль заявив, що підвищення ціни на газ у річному тарифі не передбачено.

Відповідну заяву прем'єр зробив у Верховній Раді 18 червня. Він також запевнив, що всі приватні споживачі користуються річним продуктом.

До теми У червні газ подорожчає на 50%: "Нафтогаз" встановив новий місячний тариф

Ціну річного тарифу не підвищуватимуть

Денис Шмигаль заявив, що у "Нафтогазі" понад 1 мільйон приватних споживачів, які отримують газ за ціною річного продукту. Ціна за річним тарифом дорівнює 7,96 гривень за кубометр.

Тому протягом року, починаючи з 1 червня, усі приватні споживачі "Нафтогазу", зокрема й ті, які приєднуються зараз, отримують газ за ціною 7,96 грн за кубометр,

– зазначив прем'єр.

Також він запевнив, що місячним продуктом "Нафтогазу" жоден громадянин не користується та нагадав про особливості роботи ринку газу:

в Україні діє ринок газу, а "ціна формується на біржах, зокрема на міжнародних";

понад 80 компаній постачають природний газ промисловим і приватним споживачам;

є біржові торги. Щомісяця встановлюється індикативна місячна ціна.

Водночас, за словами Шмигаля, на світовому й на українському ринку газу є значні коливання цін. Тому індикативна ціна на метр кубічний газу становить понад 11 гривень.

Та він не виключає, що ціна може знизитися й українці отримають газ за нижчим місячним тарифом.

Коротка передісторія