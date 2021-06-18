Шмигаль прокоментував ціни на газ у річному тарифі "Нафтогазу"

"Нафтогаз" у червні підвищить ціни місячного тарифу на газ на 50%. Денис Шмигаль заявив, що підвищення ціни на газ у річному тарифі не передбачено.
Відповідну заяву прем'єр зробив у Верховній Раді 18 червня. Він також запевнив, що всі приватні споживачі користуються річним продуктом.
До теми У червні газ подорожчає на 50%: "Нафтогаз" встановив новий місячний тариф
Ціну річного тарифу не підвищуватимуть
Денис Шмигаль заявив, що у "Нафтогазі" понад 1 мільйон приватних споживачів, які отримують газ за ціною річного продукту. Ціна за річним тарифом дорівнює 7,96 гривень за кубометр.
Тому протягом року, починаючи з 1 червня, усі приватні споживачі "Нафтогазу", зокрема й ті, які приєднуються зараз, отримують газ за ціною 7,96 грн за кубометр,
– зазначив прем'єр.
Також він запевнив, що місячним продуктом "Нафтогазу" жоден громадянин не користується та нагадав про особливості роботи ринку газу:
- в Україні діє ринок газу, а "ціна формується на біржах, зокрема на міжнародних";
- понад 80 компаній постачають природний газ промисловим і приватним споживачам;
- є біржові торги. Щомісяця встановлюється індикативна місячна ціна.
Водночас, за словами Шмигаля, на світовому й на українському ринку газу є значні коливання цін. Тому індикативна ціна на метр кубічний газу становить понад 11 гривень.
Та він не виключає, що ціна може знизитися й українці отримають газ за нижчим місячним тарифом.
Коротка передісторія
- 17 червня у "Нафтогазі" оприлюднили місячний тариф на газ для населення у червні 2021 року. Він коштуватиме 11,94 гривні за кубометр, що на 50% вище, ніж тариф "Фіксований", який діє протягом року.
- Однак при цьому заявили, що за річним тарифом ціна залишиться у 7,96 гривні за кубометр. Зростання цін стосується користувачів, які обрали місячний тариф.
- Директор з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта заявив, що переважна кількість населення перебуває саме на річному тарифі, тому їм турбуватись не варто.