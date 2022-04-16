Шмигаль разом із главами Мінфіну та НБУ відвідає Вашингтон наступного тижня, – ЗМІ

Денис Шмигаль, Сергій Марченко та Кирило Шевченко наступного тижня завітають до Вашингтона. Вони там проведуть низку зустрічей.

Поїздка прем'єр-міністра, глави Мінфіну та очільника НБУ відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

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Зустрічі з G7 та іншими

Українські високопосадовці проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками країн G7 та інших держав, а також візьмуть участь у круглому столі щодо України, організованому СБ 14 квітня.

ЗМІ пишуть, що цей захід стане першою можливістю для ключових українських чиновників особисто зустрітися з багатьма фінансовими посадовцями з країн із розвиненою економікою після 24 лютого.

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