Шмигаль розповів, як уряд бореться з безробіттям в Україні

За час пандемії коронавірусу статус безробітного отримав 1 мільйон українців. Водночас працевлаштувалися за рік 665 тисяч людей.

Деталі від Шмигаля

Станом на 6 травня 2021 року статус безробітного отримала 401 тисяча осіб. Про це прем'єр-міністр заявив у інтерв'ю.

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Орієнтовно 500 тисяч робочих місць вдалося зберегти завдяки:

підтримці бізнесу,

програмі "5 – 7 – 9",

виплатам по 8 тисяч гривень ФОПам,

виплатам для підприємств на відшкодування двох третин заробітної плати.

Були непрямі важелі економічного впливу, коли ми виділяли кошти, наприклад, на інфраструктурні проєкти. За оцінками експертів, понад 50 тисяч робочих місць було створено в галузі дорожнього будівництва. Це також дає свій мультиплікативний ефект,

– розповів чиновник.

Він пояснив, що ці вкладення в інфраструктуру дали змогу зберегти і створити близько 160 тисяч робочих місць. Їх можна віднести до тих 600 тисяч працевлаштованих. За словами Шмигаля, це є так званий непрямий важіль створення робочих місць, коли держава інвестує і розкручує економіку.

"Крім того, ми не дали обвалитися економіці України. Ми вийшли з одним з найкращих результатом в регіоні – трохи більше 4% ніж втрати ВВП. При тому, що, за оцінками всіх наших міжнародних партнерів, на початку кризи нам пророкували від 11 до 8,5% втрати ВВП", – розповів прем'єр.

У 4 кварталі Україна фактично вийшла на докризовий рівень. Зараз показники ще покращуються.

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