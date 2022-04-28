Шмигаль відповів, коли Україна очікує стати повноправним членом ЄС
Джерело:Урядовий портал
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що прагнення України до вступу в ЄС переконає приватних інвесторів у тому, що наша країна є чудовим місцем для інвестицій в реконструкцію.
Він очікує, що вже в червні 2022 року Єврокомісія таки рекомендує Україну для членства в Євросоюзі.
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Денис Шмигаль висловив сподівання, що за 2 роки Україна стане повноправним членом ЄС.
Ми очікуємо, що в червні 2022 року Європейська комісія рекомендує Україну для членства і що за два роки Україна стане повноправним членом ЄС,
– заявив він.
Прем'єр зауважив що врешті-решт Україна виграє цю війну. Але перемога на полі бою – "лише половина мети". Друга половина перемоги – відбудувати Україну і зробити її сучасною та успішною європейською державою.
Ми віддані цій меті й готові до цього, і ми просимо, щоб світ доєднався до нас у цій шляхетній справі,
– додав Денис Шмигаль.
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