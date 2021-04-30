"З найкращими побажаннями – прем'єр": Шмигаль відправив Осадчій та кільком журналістам паски

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відправив Катерині Осадчій ексклюзивну великодню паску. Журналістка похизувалася подарунком від політика у своєму інстаграмі.

Що відомо про подарунок від прем'єра

Такий солодкий подарунок від Шмигаля отримали ще декілька українських журналістів. Про це 24 каналу розповіла прессекретарка прем'єра Ольга Куришко.

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Водночас імена і кількість усіх медійників– невідомі. За словами речниці, таким подарунком чиновник хотів привітати журналістів з наближенням Великодня. Пощастило тим, які впродовж року брали в Шмигаля інтерв'ю.

Подарунок медійникам прем'єр зробив за власний кошт.

На фото, яке Осадча опублікувала в інстаграм-історії видно білу коробку зі смарагдовою стрічкою. Усередині стоїть пасочка з зеленою верхівкою – все до кольору. На коробці почепили бирку з написом "З найкращими побажаннями Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль".

У відповідь Осадча подякувала чиновнику і тегнула його сторінку.



Шмигаль відправив Осадчій паску / Скриншот