Шмигаль заявив, що Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив виробити 30 тисяч далекобійних дронів. Також українські підприємства планують виготовити близько 3 тисячі ракет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію українського прем'єра за підсумками першого засідання Уряду у 2025 році.

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Що Україна планує виготовити у 2025 році

Шмигаль розповів, що на оборону і безпеку у 2025 році заклали 2 трильйони 230 мільярдів гривень загалом. На ці потреби будуть направлятися кошти платників податків з держбюджету. Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 мільярдів гривень.

Наразі українські підприємства оборонно-промислового комплексу планують наростити виробничі спроможності до 30 мільярдів доларів. За його словами, у рамках проєкту "Зброя перемоги" уряд запустить довготривалі контракти з виробниками на 3 – 5 років.

Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від президента України - виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів,

– заявив український прем'єр.

Також у Києві планують розвивати "данську модель", за якою партнери купують зброю у вітчизняного оборонно-промислового комплексу для потреб української армії. На 2025 рік очікують залучити понад 1 мільярд доларів.

До слова, 31 грудня президент України Володимир Зеленський провів другу Технологічну Ставку. На засіданні представники державних інституцій, військові та українські виробники обговорювали посилення мобільних вогневих груп сучасною вітчизняною зброєю.