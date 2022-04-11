Шмигаль на зустрічі із членами Конгресу США вимагав повного блокування всіх російських банків

Прем'єр Денис Шмигаль обговорив з представниками Конгресу США підтримку України. Глава уряду також наголосив на необхідності провести блокування всіх російських банків та фінансових установ.

Перемовини відбулись в онлайн-режимі. Були присутні також міністр оборони Олексій Резніков та міністр фінансів Сергій Марченко.

До теми Повинні постачати зброю в Україну, наче захищають себе, – Зеленський про кроки Заходу після Бучі

Шмигаль наголосив на необхідності підтримки США

Прем'єр наголосив на важливості підтримки США в подоланні наслідків агресії та посиленні санкційного тиску. Проте від Вашингтона Київ просить ще більше військової допомоги.

Також Шмигаль зазначив: та ціна, яку зараз Росія платить за скоєне, – занадто низька. Україна наполягає на посиленні каральних обмежень.

Ми просимо вжити термінових заходів і ввести повне блокування всіх російських банків і фінансових установ, включаючи "Газпромбанк", "Банк Москви" та "Россельхозбанк",

– сказав Шмигаль.

Про які дії просить Київ у Вашингтона:

слід визнати Росію державою-спонсором тероризму;

запровадити санкції проти активів російського уряду та російських державних підприємств у США;

заблокувати доступ російським суднам і морським компаніям до всіх внутрішніх морських портів США.

За словами Шмигаля, США мають допомогти Україні відстояти повне ембарго на російські енергоресурси, а також ключові товари – метали та корисні копалини.

Дивіться актуальне відео: брифінг Дениса Шмигаля та Інґріди Шимоніте, прем'єрки Литви