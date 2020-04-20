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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Шмигаль не зумів провести перемовини з Меркель через "непередбачувані невідкладні справи"

      -
      Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

      Довелося перенести відеоконференцію за участю прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

      Про це повідомив власне очільник українського уряду. За словами Шмигаля, "на жаль, у колеги виникли непередбачувані невідкладні справи".

      ​Радимо ознайомитися Як політики святкували Великдень і як привітали українців: відео

      Ми з розумінням до цього ставимося, адже в часи пандемії трапляється різне. Домовилися перенести зустріч на зручний для обох сторін час,
      – підкреслив Шмигаль.

      Зауважимо, що в умовах карантину більшість політиків спілкуються між собою не через особисті зустрічі, а з допомогою відеоконференцій. 

      Що відомо про стан здоров’я Ангели Меркель

      Канцлер Німеччини вийшла з 14-деної самоізоляції на початку квітня. Річ у тім, що 20 березня вона відвідувала свого лікаря (їй ввели запобіжну вакцину проти пневмококової інфекції), але невдовзі виявилося, що медик хворіє на коронавірус. Тож 65-річна канцлерка вирішила піти на самоізоляцію.

      Перед цим Ангела Меркель звернулася до німецького народу через коронавірус. Вона наголосила, що таких викликів перед Німеччиною не було ще з часів Другої світової війни. Однак, опісля папараці спіймали її за незатійливою справою: політикиня скуповувала продукти в одному з супермаркетів Берліна.

      Потім два тести поспіль показали відсутність в її організмі коронавірусу.

      Німеччина перебуває на 5 місці у світі за кількістю заражених коронавірусом. Станом на ранок 20 квітня тут на коронавірус захворіли 141 672 людини. На жаль 4 404 інфікованих померли. За словами медиків, за весь час вилікувалися приблизно 91,5 тисячі осіб.

      ​До теми Меркель заявила про поступове послаблення карантину в Німеччині

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Кабінет Міністрів України Ангела Меркель Денис Шмигаль Новини України Новини політики
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