На Сході +21, більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 11 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 11 квітня, буде сонячною лише на Заході. Тим часом в інших областях прогнозують дощі.
На Заході середня денна температура становитиме +8...+10 градусів. У Центрі та на Півдні прогнозують до +11 градусів. Тим часом на Сході обіцяють +18...+21 градус.
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Найпрохолодніше буде у Києві. Там температура повітря прогріється лише до +6...+8.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко розповіла, що понеділок, 11 квітня, завітає в Україну з повним синоптичним кошиком. Доки на Сході пануватиме майже травень, іншим областям доведеться трішки померзнути.
Дощі 11-го квітня періодично відвідуватимуть всі наші регіони. Там, де температура повітря істотно знижуватиметься, там можливий мокрий сніг – Центр, Захід, Північ. Рвучкий вітер, до сильних поривів, буде на Півдні та в Центрі України,
– зауважила Діденко.
Синоптикиня також розповіла, що сніг можливий у Києві.
Прогноз погоди у містах України 11 квітня
Ужгород – +9...+11
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +9...+11
Вінниця – +9...+11
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +9...+11
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +19...+21
Харків – +16...+18
Київ – +6...+8
Прогноз погоди на 11 квітня / Укргідрометцентр