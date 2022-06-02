На Сході – грози, на решті територій – сонце: прогноз погоди на 2 червня

Погода в Україні в п'ятницю, 2 червня, буде досить теплою, а у південних регіонах навіть спекотною. Без опадів не мине день на Сході – там прогнозують грози.

Дощ, як вночі, так і вдень обіцяють на Харківщині, так і Донеччині та Луганщині. Попри це, в східних регіонах досить спекотно.

Раніше Жахливі зливи і зсуви в Бразилії: 84 людей загинули, майже 4 тисячі – без даху над головою

У більшості регіонів день мине без дощу

В решті областей опадів не обіцяють. Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Півдні. Так на Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму повітря прогріється до +30...+32.

Дещо нижчі температури метеорологи прогнозують на Луганщині та Донеччині – +29...+31. Лідерами з прохолоди 3 червня будуть західні області. На Рівненщині, Волині, Львівщині, Тернопільщині, а також Івано-Франківщині – лише +23...+25.

В середньому повітря прогріється до +24...+28

В інших українських областях температури коливатиметься в межах +24...+28. На всій території України вітер – північно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

день мине без опадів. Вдень прогнозують +24...+26, вночі – +13...+15.

Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що п'ятниця, 3 червня, в Україні буде теплою. Вона зазначила, що дощі, які прийдуть в деякі регіони, будуть короткочасними, можливо, з грозами.

Більша частина України завтра опиниться серед сухої, переважно сонячної, погоди. У Києві п'ятниця обіцяє бути теплою. Максимальна температура повітря передбачається в межах +22...+24 градусів. Дощ невеликий ймовірний у столиці вночі, вдень світитиме сонечко,

– уточнила Діденко.

Кому хочеться ще більше прохолоди, синоптикиня порадила почекати. Адже в неділю до столиці може завітати похолодання та більше опадів.

Погода в містах

Ужгород – +26...+28

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +25...+37

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +26...+28

Київ – +24...+26

Прогноз погоди в Україні на 3 червня / Карта Укргідрометцентру