На Сході лютуватиме сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 7 грудня

У середу, 7 грудня, погода буде прохолодною та з великою кількістю опадів. А на Сході синоптики попереджають про потужні пориви вітру.

Найтепліше буде на Півдні та в Ужгороді. Там стовпчики термометрів покажуть максимально +7...+9 градусів.

Важливо З дощами й штормовим вітром: коли в Україні зіпсується погода

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, 7 грудня Україною пройдеться атмосферний фронт. Він принесе в більшість областей мокрий сніг та дощ. У східній частині України буде сильний вітер південно-східного напрямку.

Температура повітря впродовж дня середи очікується:

на Заході +2...+5 градусів;

на Півночі та в Центрі -2...+2 градуси (на Сумщині до -4 градусів);

на Сході -3...-6 градусів;

на Півдні +2...+7, в Криму до +10, в Приазов'ї близько 0.

У Києві 7 грудня передбачається мокрий сніг, а через його налипання – ускладнення ситуації на дорогах, поривчастий вітер. Вночі -4...-6 градусів, вдень потепліє до нуля.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ зі снігом. Температура повітря становитиме +1...+3 градуси. На Сході опадів не прогнозують. Натомість там очікують сильний вітер і мороз до -9 градусів.

У більшості областей на Півночі весь день падатиме сніг. Водіям слід бути уважними на дорогах. Стовпчики термометрів покажуть -3...-1 градус. На Півдні буде доволі тепло – місцями аж до +9 градусів. В окремих регіонах прогнозують дощі.

Весь день у Києві буде хмарним. Дрібний сніг йтиме майже весь день. Температура повітря становитиме 0...-2 градуси.

Погода у містах України 7 грудня

Ужгород – +4...+6

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – 0..+2

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – 0..+2

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – -1...+1

Вінниця – 0...+2

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -3...-1

Суми – -4…-2

Полтава – -3...-1

Дніпро – -3...-1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -8...-6

Луганськ – -9...-7

Харків – -5...-3

Київ – 0…-2



Прогноз погоди на 7 грудня / Фото Укргідрометцентру