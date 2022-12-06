На Сході лютуватиме сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 7 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
У середу, 7 грудня, погода буде прохолодною та з великою кількістю опадів. А на Сході синоптики попереджають про потужні пориви вітру.
Найтепліше буде на Півдні та в Ужгороді. Там стовпчики термометрів покажуть максимально +7...+9 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, 7 грудня Україною пройдеться атмосферний фронт. Він принесе в більшість областей мокрий сніг та дощ. У східній частині України буде сильний вітер південно-східного напрямку.
Температура повітря впродовж дня середи очікується:
- на Заході +2...+5 градусів;
- на Півночі та в Центрі -2...+2 градуси (на Сумщині до -4 градусів);
- на Сході -3...-6 градусів;
- на Півдні +2...+7, в Криму до +10, в Приазов'ї близько 0.
У Києві 7 грудня передбачається мокрий сніг, а через його налипання – ускладнення ситуації на дорогах, поривчастий вітер. Вночі -4...-6 градусів, вдень потепліє до нуля.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ зі снігом. Температура повітря становитиме +1...+3 градуси. На Сході опадів не прогнозують. Натомість там очікують сильний вітер і мороз до -9 градусів.
У більшості областей на Півночі весь день падатиме сніг. Водіям слід бути уважними на дорогах. Стовпчики термометрів покажуть -3...-1 градус. На Півдні буде доволі тепло – місцями аж до +9 градусів. В окремих регіонах прогнозують дощі.
Весь день у Києві буде хмарним. Дрібний сніг йтиме майже весь день. Температура повітря становитиме 0...-2 градуси.
Погода у містах України 7 грудня
Ужгород – +4...+6
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – 0..+2
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – 0..+2
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – -1...+1
Вінниця – 0...+2
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -3...-1
Суми – -4…-2
Полтава – -3...-1
Дніпро – -3...-1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -8...-6
Луганськ – -9...-7
Харків – -5...-3
Київ – 0…-2