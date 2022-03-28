На Сході окупанти тричі атакували позиції українських захисників: зазнали лише втрат
Російські загарбники намагалися атакувати позиції українскьких військових на Сході. Натомість добряче дістали по заслузі.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід". Відповідний допис там опублікували ввечері 28 березня.
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В окупантів – багато втрат на Сході
Російські загарбники тричі атакували позиції ЗСУ, але отримали гідну відсіч. Як наслідок – окупанти втратили 70 військових, 7 танків, 4 бойових машини піхоти й 2 безпілотники.
"Наші воїни продовжують утилізацію рашистської техніки й самих орків. Руський "Ванька" та "Петька", боїтесь? Може наступними будете саме ви?", – мовиться у дописі.
На чому зосередилися росіяни
Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог зосереджує основні зусилля, аби виконати завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
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